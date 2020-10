Carro: inaugurato lo sportello ‘Postmat’

di Guido Ghersi

Nel Comune di Carro, in Alta Val di Vara, in questa settimana, è stato inaugurato uno sportello “Postamat”, dispositivo di nuova generazione che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte

“Postpay”, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

L’installazione è parte del programma di cui si è fatto carico Poste Italiane nei confronti dei Comuni con meno di 5 mila residenti.

Analoga installazione è avvenuta in frazione Pieve del Comune di Zignago, nell’Alta Valle Sud.

I due uffici sono aperti il martedì e il giovedì dalle ore 8,20 alle ore 13,45, mentre al sabato la chiusura è alle 12,45.