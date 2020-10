Camogli: “Il Comune ascolti associazioni e commercianti”

Da Claudio G. Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

In questo particolare momento di limitazioni e difficoltà in tanti settori della vita, l’Amministrazione Comunale si attivi subito per

Promuovere e pubblicizzare tutte le iniziative e le rimodulazioni di orari e di prestazioni che da giorni le varie attività del settore commerciale, hanno messo in campo per sopravvivere.

Il Comune usi tutti i suoi canali comunicativi, per cui paga anche personale dedicato, ed articoli delle strategie di informazione.

Il Sindaco Olivari e la sua Giunta, interagiscano con la Pro Loco e con Ascot e si metta al servizio della propria comunità.

Non si perda ulteriormente tempo.

Anche in questa fase e circostanza constato immobilismo, scarso ascolto del territorio, assenza di azioni concrete ed inevitabilmente le valutazioni sulle reali capacità politiche sono consequenziali.