Sestri: in arrivo registro dei volontari civici, nuove zone “30” e foto-trappole

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

Questa mattina, la Giunta ha approvato l’istituzione di un registro di volontari civici e alla sua regolamentazione. In seguito alle diverse sollecitazioni da parte di cittadini che vogliono poter dare una mano in questa situazione di fragilità diffusa, l’Amministrazione ha deliberato uno strumento utile alla gestione dell’afflusso di volontari. Gli iscritti al registro forniranno quindi il proprio supporto alle principali attività dell’ente ad esclusione della protezione civile. Per presentare la domanda, riservata ai maggiorenni iscritti al registro, a breve sarà disponibile sul sito del Comune e presso l’Urp di piazza Matteotti, il relativo modulo da compilare indicando la propria disponibilità a operare in tutti gli ambiti disponibili (sociali, tutela ambientale, valorizzazione del territorio, turismo, cultura, sicurezza stradale e cura degli spazi pubblici) oppure esplicitando il proprio interesse in alcuni.

Inoltre, la Giunta ha approvato la delibera istitutiva delle nuove “Zone 30” della nostra città: S. Bartolomeo, Riva Ponente fino al nuovo ponte, zone che verranno allestite e organizzate nei prossimi due mesi.

Tra le altre questioni affrontate, la Giunta ha approvato il progetto definitivo dei lavori di potenziamento della rete di fognatura bianca in via M. Vattuone, che prevede un investimento complessivo di 130mila euro. L’intervento interessa il tratto compreso tra la chiesa di San Bartolomeo della Ginestra, sino all’area di fronte all’attività commerciale Leripesca s.r.l ed è finalizzato a garantire una via di sfogo della piena del canale di via M. Vattuone e/o all’acqua di ruscellamento sulla strada non rientrante nel canale. Si tratta della dalla posa in opera di una tubazione in PVC rigido conforme UNI EN 1401-1 diametro esterno 400 mm in massima parte al di sotto di via Vattuone.

La Giunta ha definito il posizionamento di fototrappole, telecamere di controllo ambientale in varie parti del territorio per il controllo di abbandoni di rifiuti.

La Giunta ha poi fatto il punto sulla situazione Covid a Sestri Levante intensificando le misure informative e di sostegno sociale ai cittadini.