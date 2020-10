Recco: Spiga ucciso dal compagno per gelosia (2)

Il delitto è avvenuto lunedì sera nella casa dove i due vivevano in vico Legano. Il corpo è stato trovato in camera, ai piedi del letto. Ucciso da una trentina di coltellate. L’assassino dopo il delitto era uscito, aveva incontrato amici; aveva anche detto che il compagno stava male e per questo ieri non era andato al lavoro. Stamattina all’alba Meloni ha chiamato la polizia e ha confessato l’omicidio Le indagini sono coordinate dalla Procura di Vercelli che ha posto sotto sequestro l’appartamento e disposto l’autopsia della salma. Meloni durante l’interrogatorio di oggi è apparso molto confuso; avrebbe ribadito di essere uscito dopo un primo litigio; il delitto è avvenuto dopo un secondo violento alterco per motivi di gelosia. L’epilogo quando Meloni ha preso un coltello da cucina e si è scagliato con violenza contro il più esile compagno.