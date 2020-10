Recco: rubavano elemosine in chiesa, denunciati

A Recco, i Carabinieri della locale Stazione, al termine degli accertamenti, deferivano in stato di libertà per “furto aggravato in concorso” un sardo di 63 anni, e un romeno di 47 anni, entrambi senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia. I predetti, la scorsa mattinata, si sono introdotti all’interno di una Chiesa del centro ove asportavano il denaro custodito all’interno della cassetta dell’elemosina. Perquisiti sono stati trovati in possesso di alcuni metri avvolgibili, un pezzo di metro con nastro biadesivo e diversi strappi di nastro biadesivo e una modesta somma di denaro, il tutto sequestrato.