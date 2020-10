Recco: parcheggi, la Giunta dimezza le tariffe

Dallo staff del Sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

La Giunta Gandolfo ha deliberato l’aggiornamento delle tariffe per le aree di sosta a pagamento. Tale provvedimento è stato adottato dall’Amministrazione comunale per agevolare famiglie, attività commerciali e incentivare l’utilizzo del veicolo privato per decongestionare il trasporto pubblico, in questo particolare momento di difficoltà causato dall’emergenza Covid. Il piano temporaneo prevede le seguenti nuove tariffe dal 1 novembre 2020 al 10 gennaio 2021:

Tariffa oraria

– € 0,50 per ogni ora di sosta per residenti o possessori di abbonamento ZSL, con possibilità di frazionamento del pagamento dopo i primi € 0,20;

– € 1,00 per ogni ora di sosta per i non residenti, con possibilità di frazionamento del pagamento dopo i primi € 0,50;

– € 0,75 per ogni ora per autocaravan intestati a residenti o possessori di abbonamento ZSL;

– € 1,50 per ogni ora per autocaravan intestati a non residenti.

Tariffa giornaliera

– € 2,50 per residenti o possessori di abbonamento ZSL;

– € 3,50 per non residenti;

– € 3,75 per autocaravan intestati a residenti o possessori di abbonamento ZSL;

– € 5,25 per autocaravan intestati a non residenti.

“L’intervento che abbiamo deliberato – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega – intende favorire l’utilizzo dei veicoli privati per impedire che il virus corra veloce su treni e autobus, nonché sostenere le attività commerciali della città e le famiglie messe in difficoltà dalle disposizioni anti Covid. Il provvedimento prevede una minore entrata per il bilancio comunale stimata in 52mila euro che saranno coperti con una variazione di bilancio per mantenere in equilibrio i conti pubblici”.