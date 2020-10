Recco: domani approda in Consiglio la vertenza Bisso-Comune

Dal Comune di Recco riceviamo e pubblichiamo

Il consiglio comunale di Recco è convocato, in video conferenza, giovedì 29 ottobre alle ore 14.00. Ordine del giorno:

1 Documento unico di programmazione (Dup) 2020/2022. 1′ nota di aggiornamento.

2 Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 04.09.2020 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020/2022. Titolo 1′ e 2′ della spesa. Denuncia maggiore entrata. Utilizzo avanzo di amministrazione.

3 Bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2019. Esame ed approvazione.

4 Vertenza Bisso Francesco/Comune di Recco inerente il magazzino e soprastante lastrico di proprietà pubblica in via Milite Ignoto. Risoluzione consensuale in via transattiva. Autorizzazione alla stipulazione della transazione e conseguente trasferimento immobiliare.

5 Approvazione ulteriori agevolazioni ai fini della tassa sui rifiuti (Tari) dovuta per l’anno 2020 per emergenza economico-sanitaria da pandemia per virus “covid-19”. Integrazione della precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 30/07/2020.

6 Mozione prot. n. 22573 del 15-10-2020 dei Consiglieri di minoranza Sigg. Sergio Siri e Marcello Napoli per la ricerca di soluzioni contro lo stato di degrado di Piazzale Mazzini.