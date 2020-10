Recco-Camogli: “Rigurgiti fascisti nelle manifestazioni”

Dall’ufficio Stampa Anpi Recco Camogli, sezione Ruby Bonfiglioli, riceviamo e pubblichiamo

La Sezione Anpi Recco Camogli sezione Ruby Bonfiglioli condivide le preoccupazioni dell’Anpi Nazionale circa i rigurgiti neofascisti che accompagnano le attuali manifestazioni di piazza contro ultimo Dpcm del Governo.

*****

Proponiamo il messaggio della Presidenza e Segreteria Anpi Nazionale:

“È giunto il momento del senso di responsabilità e di unità per tutti, governo e opposizioni, associazioni di ogni tipo, singoli cittadini. Nonostante qualche perplessità, riteniamo indispensabile rispettare con rigore i provvedimenti assunti dal governo a difesa della salute pubblica. Occorrono però interventi immediati a tutela di tutte le categorie in difficoltà. In particolare vanno garantite le attività economiche più deboli e le figure professionali più fragili, già pesantemente colpite dallo scorso lockdown.

Le pacifiche proteste sono del tutto legittime, ed è comprensibile anche l’esasperazione, perciò occorre dare risposte concrete ai bisogni che le motivano. Ma richiediamo l’energico intervento delle Istituzioni contro le organizzazioni neofasciste, di cui da tempo sollecitiamo lo scioglimento e che nei giorni scorsi, strumentalizzando il disagio sociale, hanno dato vita a incidenti e devastazioni. Vanno messe subito nell’impossibilità di nuocere ulteriormente a garanzia della sicurezza di tutti e a difesa della democrazia”.