RASSEGNA STAMPA. Covid: morta una donna; sacerdote positivo

Oggi, mercoledì 28 ottobre, auguri a Simone. Mercati settimanali: Camogli: Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: avventore (cliente abituale o occasionale di una bottega; frequentatore di un pubblico locale). Proverbi: “Meglio un’ora di giustizia che sette anni di preghiere”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “L’Asl al collasso: manca il personale e si rischia il blocco delle attività ordinarie”; “Morta donna di 86 anni, positivo don Bizimana”; “Pochi ragazzi a bordo dei bus, affluenza ridotta al minimo”. Covid economia: “I clienti a pranzo non bastano, meglio chiudere e riaprire a Natale”; “Dopo il danno la beffa per chi ha fatto investimenti”. Covid sport: “La piscina scoperta permette ai ragazzini di potersi allenare”; “Palestre in ginocchio, lezione all’aperto”; “Fermi sino al 24 novembre, anzi continuiamo ad allenarci”. Covid cultura: “Il settore ha da sempre pochissime tutele”. Covid scuola: “Didattica fra casa e aule, ecco come ci organizziamo”; “A Chiavari interventi in due plessi”.

Sestri Levante: Croce Rossa, aumenta il canone demaniale. Casarza Ligure, gli abitanti di via Tangoni chiedono l’autovelox. Chiavari: L’Asl acquista nuove dosi di vaccino. Chiavari: monsignor Alberto Tanasini caduto a casa non ha presenziato alle cresime, ma ieri ha celebrato un funerale. Chiavari: coltivava cannabis in casa. Chiavari: caporalmaggiore dell’esercito, madre di quattro bambini, in servizio a Caperana, fa causa al Tar per chiedere l’avvicinamento a casa.

Santa Margherita Ligure: addio a Sonia Bozzo, tifosa del Palio marinaro+

Santo Stefano d’Aveto: neve sul monte Bue.