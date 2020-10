Rapallo: una piscina nella spiaggia dei Bagni Lido

In un film Totò arriva in vacanza a Rapallo e, nella finzione cinematografica, la spiaggia è arricchita da una piscina. A distanza di mezzo secolo la piscina in spiaggia diventa realtà. La costruirà la società che gestisce i bagni Lido. Dopo le autorizzazioni di Soprintendenza e Demanio, è giunta anche quella del Comune di Rapallo.

A seguito della mareggiata di due anni fa, i Bagni Lido avevano subito gravi danni ai pontili su cui erano piombati diversi yacht scardinandoli. E’ nato così il progetto di riqualificare complessivamente lo stabilimento balneare con un nuovo pontile-solarium e la piscina, che sorgerà in terreno comunale e consentirà di fare il bagno anche in caso di mareggiata o per permettere la balneazione anche a bambini che non hanno ancora confidenza col mare.

Di seguito la determina dirigenziale che autorizza la riqualificazione dei Bagni Lido e ne indica le modalità.

Determina