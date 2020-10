Oggi lavori di riasfaltatura della carreggiata a San Pietro di Novella a Rapallo, in prossimità della piscina; lavoro effettuato dopo le precedenti operazioni di posa della fibra effettuata precedentemente. Nelle prossime settimane, verrà interessato dai lavori di asfaltatura anche il tratto di Via San Pietro compreso tra la Chiesa e la zona del cimitero nuovo. Il sindaco Carlo Bagnasco ringrazia l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio per avere seguito l’intervento.