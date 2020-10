Rapallo: firmato l’accordo, partono i lavori del porto Riva

Due anni fa nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, il crollo della diga foranea del porto. Oggi la firma dell’accordo tra il Comune di Rapallo e la società che gestisce lo scalo Carlo Riva. E’ stato firmato nel pomeriggio. Da una parte il sindaco Carlo Bagnasco, dall’altra Davide Bizzi, imprenditore bolognese noto internazionalmente.

Una partita complessa perché si voleva evitare una revoca della concessione che avrebbe avuto come conseguenza probabili ricorsi al Tar e poi al Consiglio di Stato con una successiva gara europea di assegnazione e anche qui possibili ricorsi contro il vincitore da parte del secondo classificato. Anni senza diga a difesa del,porto e della città , senza porto e senza indotto.

Dopo tante ipotesi, è apparso chiaro che non revocando la concessione, all’interno della società che gestiva il porto doveva entrare una persona seria, che si facesse carico dei costi dell’operazione sicurezza del porto con un costo che supera abbondantemente i previsti 30 milioni; una persona che offrisse garanzie anche al Comune. Una persona che ammodernasse lo scalo che ha mezzo secolo di vita, tenendo conto delle richieste dei diportisti di oggi.

In queste condizioni non era facile far quadrare il cerchio. L’ingresso di Davide Bizzi ha presupposto innanzitutto un accordo con i membri della società di gestione del porto e l’accettazione, salvo possibili varianti in corso d’opera del progetto, già approvato dalla Conferenza dei servizi.

Firmato l’accordo, dopo il passaggio in Consiglio comunale per l’approvazione, potranno finalmente iniziare i lavori.

Esulta il sindaco Carlo Bagnasco che ha sempre seguito la pratica ed ha creduto nel rilancio dello scalo, obiettivo che ha perseguito con costanza. “Oggi – dice Bagnasco – ha vinto Rapallo”.