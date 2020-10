Rapallo: “Cambio di sede anticipato per favorire la scuola”

Da Francesco Angiolani, presidente Corpo Bandistico “Città di Rapallo”, riceviamo e pubblichiamo

Facendo seguito all’articolo pubblicato in merito al cambio della sede del Corpo Bandistico “Città di Rapallo”, sono a ricordare che, come già scritto il 28 agosto proprio su Levante News, il preavviso previsto dal contratto stipulato con il Comune di Rapallo, e non con il dirigente dell’Istituto Comprensivo Rapallo, non era stato rivendicato da parte nostra proprio per dare la possibilità agli studenti di poter usufruire degli spazi richiesti da questa emergenza sanitaria.

Grazie per l’attenzione.