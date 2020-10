Rapallo: ai bagni Lido nasce anche una nuova ‘rotonda’ (2)

La notizia che nella spiaggia del Lido verrà costruita una piscina ha suscitato molto interesse. Rispondiamo, per quanto possibile, ad alcune domande inviateci via e-mail.

La società concessionaria “Lido Azzurro srl” precisa che:

-è stato eliminato uno dei tre precedenti pontili

-sono aumentati in numero e ampiezza i coni di visuale tra le cabine per migliorare l’impatto estetico durante i quattro mesi della stagione estiva

-che il pontile lato levante sarà, terminata la stagione balneare, nella disponibilità di tutti e diventerà un punto panoramico da dove ammirare tutto il lungomare di Rapallo. Una nuova Rotonda sul mare.

-la vasca della piscina, al termine della stagione balneare, diventerà un anfiteatro dove le persone e i bambini potranno sostare sui gradoni per godere in relax e in sicurezza le giornate di sole.

Di seguito alcune delle tavole a corredo del progetto