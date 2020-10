Ne: lavori di messa in sicurezza della strada di Statale

Dal Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Sono iniziati in data 8 Ottobre, i lavori di messa in sicurezza della strada comunale di Statale che, nello specifico, consistono nella messa in opera delle reti paramassi e del ripristino del tratto interessato dalla recente frana. Suddetti lavori sono finanziati tramite il contributo del piano di riparto dei fondi regionali di protezione civile di € 160.000,00 ottenuto dall’Amministrazione Garibaldi, a Gennaio 2020.

A tal proposito si ricorda che, dal 26 Ottobre, la strada per località Statale è chiusa al transito nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari:

Lunedì e Giovedì: 7:30/16:30; 17:30/18:50

Martedì, Mercoledì, Venerdì: 7:30/13:30; 14:30/18:50.

“Tale chiusura – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Fabrizio Podestà – è dovuta all’impiego, da parte della ditta che esegue i lavori, di una particolare piattaforma, la cui rimozione per permettere il traffico veicolare, potrebbe compromettere la buona riuscita del lavoro stesso.

L’Amministrazione Comunale di Ne inoltre, – evidenzia Podestà – grazie ad un assiduo e proficuo impegno dell’Ufficio Tecnico, è riuscita ad appaltare, entro il termine previsto di Settembre 2020, tutte le altre opere facenti parte del contributo totale di €1.190.000,00, tra cui la messa in sicurezza del torrente Garibaldo nell’abitato di Conscenti, che permetterà altresì la costruzione del nuovo plesso scolastico, la sistemazione della frana sulla strada Cassagna-Statale, che ne permetterà la riapertura alla circolazione e un ulteriore intervento con lavori di protezione a valle sulla strada nella frazione di Rivaie”.