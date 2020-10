Una brusca frenata di un bus in via Buozzi a Genova, per tentare di evitare un pedone (lievemente ferito); una passeggera che viaggiava in piedi cade. Il bambino di 26 giorni che aveva nel marsupio resta schiacciato tra il pavimento e il corpo della mamma. Riporta un gravissimo trauma cranico e viene ricoverato d’urgenza al Gaslini in codice rosso; è sottoposto ad un complesso intervento neurochirurgico. Al termine è ricoverato in terapia intensiva. Sul posto dell’incidente la polizia urbana.

