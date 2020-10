Girovagando 2020: sabato anello La Pieve-Carozzo-San Venerio

Da Agtl La Spezia riceviamo e pubblichiamo

Sabato 31 ottobre 2020

Ultimo appuntamento della serie “Il Golfo dall’alto. Passeggiate tra storia e natura lungo le antiche scalinate dei colli spezzini”, organizzata da AGTL, Associazione Guide Turistiche Liguria-sezione della Spezia all’interno dell’iniziativa “Girovagando 2020”, in collaborazione con SpeziaOutdoor.

La visita di questo fine settimana si svolgerà nella zona dei colli orientali e si svilupperà lungo il percorso ad anello La Pieve-Carozzo-San Venerio.

Anche questa volta, la passeggiata unirà i tanti elementi paesaggistici-ambientali a quelli storici ed artistici: dalla grande proprietà terriera che i marchesi Da Passano possedevano in questa parte dei colli spezzini, alle interessanti figure di Manfredo e Giulio Cesare Da Passano, importanti esponenti di una aristocrazia liberale, sostenitrice delle idee mazziniane; ai piccoli nuclei di Carozzo e San Venerio, con la loro edilizia rurale e i tanti scorci panoramici; alla antichissima pieve romanica, dedicata al santo eremita del Tino, che ha dato il nome all’omonimo quartiere cittadino.

Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza la visita è su prenotazione e rivolta ad un numero limitato di persone. In caso di allerta meteo verrà rinviata a nuova data che comunicheremo tempestivamente ai partecipanti.

Durata visita 9.30/12.30 circa

Quota di partecipazione per la visita: € 10,00 a persona, gratuità e riduzioni per bambini in base all’età.

Prenotazione obbligatoria e informazioni:

telefono e whatsapp 333 4336823; e-mail agtl.laspezia@gmail.com

web www.speziaoutdoor.org; Facebook: Guide turistiche Liguria