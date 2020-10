Festival della Scienza, oggi si parla di prevenzione delle cadute

Dall’ufficio stampa di Asl3 riceviamo e pubblichiamo

Questo pomeriggio alle ore 17, nell’ambito del Festival della Scienza 2020 gli specialisti Asl3 saranno ospiti di Telenord per parlare di prevenzione. “Camminare meglio cadere meno. La tecnologia che previene le cadute” è il titolo dell’evento che vedrà la partecipazione del Dott. Massimo Giovale, Responsabile della S.S. Medicina Funzionale Apparato Locomotore e del Centro Anticadute Asl3 e del Dott. Andrea Giusti, Dirigente Medico S.C. Reumatologia Asl3, i quali forniranno consigli e informazioni sul tema e risponderanno alle domande dei cittadini da casa. All’incontro interverranno via Skype per un saluto anche il Direttore Generale di Asl3 Luigi Carlo Bottaro e la Dott.ssa Fulvia Mangili, Direttore del Festival della Scienza di Genova.

“Le fratture da caduta – spiega Massimo Giovale, Responsabile della S.S. Medicina Funzionale Apparato Locomotore e del Centro Anticadute Asl3 – in soggetti anche non osteoporotici rappresentano purtroppo un rischio frequente soprattutto fra gli anziani. I risultati portati avanti dal nostro Centro dimostrano come questa terapia aiuti nella prevenzione del rischio di caduta e, in particolare, sia in grado di migliorare la stabilità posturale aumentando le capacità sensoriali/propriocettive della persona.”.

Durante l’incontro, condotto da Maria Grazia Barile, si parlerà dell’importanza della prevenzione e dell’educazione ai corretti comportamenti per migliorare la stabilità e diminuire il rischio di caduta. Oltre a presentare il modello organizzativo del Centro e i primi risultati dei test effettuati sui pazienti con apparecchiature innovative, gli specialisti forniranno indicazioni e consigli da mettere in pratica nella quotidianità.

Qui ulteriori info: http://www.festivalscienza.it/site/home/programma/camminare-meglio-cadere-meno.html