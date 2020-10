Dpcm: “Ristoranti, il governo faccia proprie le proposte di Massimo Bottura”

Da Augusto Sartori, Responsabile Regionale per la Liguria

Ristoranti e locali notturni di Fratelli d’Italia, riceviamo e pubblichiamo

Oggi ho avuto il piacere di confrontarmi nel suo splendido ristorante a Modena, l’Osteria Francescana per ben due volte eletta come miglior ristorante al mondo, con il Maestro Massimo Bottura sulla crisi del settore in Italia e sui problemi economici e occupazionali derivanti dall’ultimissimo DPCM a causa del Covid 19.

Ebbene non posso, andando oltre le personali convinzioni politiche che suppongo magari differenti, sottoscrivere quanto da lui richiesto ieri al Governo sul Corriere della Sera:

1) Della chiusura serale almeno alle 23.

2) Di liquidità in parametro ai fatturati.

3) Della cassa integrazione almeno fino alla stabilizzazione del turismo europeo.

4) Della decontribuzione 2021 visto che per il 2020 abbiamo già adempiuto in pieno.

5) Dell’abbassamento dell’aliquota Iva al 4% per il prossimo anno.

Questi credo siano i pensieri e le idee degli italiani, non importa se di destra o di sinistra, che continuano a dare un futuro alla nostra nazione.