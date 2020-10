Cogorno: “Scuole e allerte, informazioni tardive”

Dall’ufficio stampa del Gruppo Consiliare “Cogorno Democratica – Partecip@Ttiva” riceviamo e pubblichaimo

I Consiglieri del gruppo ‘Cogorno Democratica -Partecip@TTIVA’, Laura Bacchella e Oriano Castelli, hanno recentemente protocollato un’interrogazione e un’interpellanza, raccogliendo le domande e le perplessità della cittadinanza.

Nell’interrogazione, chiedono chiarimenti in merito al manufatto in pietra posto accanto al municipio. Più precisamente, interrogano l’Amministrazione per sapere che cosa intenda realizzare e quali siano i tempi di completamento dell’opera.

Nell’interpellanza, invece, si torna a parlare di comunicazione, in particolare di quella in concomitanza con le allerte meteo. Ogni volta che scatta un’allerta, infatti, le notizie in merito alle aperture dei plessi scolastici giungono tardivamente e non sempre sono coerenti: questo crea confusione tra i genitori e gli operatori scolastici, che si devono riorganizzare in tempi rapidi.

Laura Bacchella e Oriano Castelli, Consiglieri comunali di ‘Cogorno Democratica – Partecip@TTIVA’