Cogorno: 2 e 4 novembre, celebrazioni senza assembramenti

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Saranno due giornate di raccoglimento e di riflessione le celebrazioni organizzate dall’amministrazione comunale e dalle comunità parrocchiali di Cogorno per la Commemorazione dei defunti di lunedì 2 novembre e per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate di mercoledì 4 Novembre.

Lunedì 2 novembre, alle ore 16 presso la Chiesa di San Lorenzo di Cogorno, si svolgerà la Santa Messa in suffragio dei fedeli defunti. La Santa Messa, celebrata dal parroco di San Lorenzo, Don Stefano Libini, a differenza degli scorsi anni, non si terrà presso il cimitero parrocchiale, ma, in ottemperanza da quanto richiesto dal DPCM del 10 ottobre scorso, e nella consapevolezza e l’imprevedibilità di questi giorni molto sofferti, nella chiesa di Cogorno collina, onde evitare assembramenti e seguendo le vigenti disposizioni anti contagio. Don Stefano Libini, in forma privata, scenderà da solo al Cimitero parrocchiale a benedire e ad incensare le tombe, senza la partecipazione del pubblico, sempre per evitare assembramenti.

Nel territorio comunale, in programma altre cinque Celebrazioni, sempre in occasione della Commemorazione dei defunti, officiate dal parroco della zona pastorale di San Salvatore, don Maurizio Prandi. Le Sante Messe si terranno alle ore 8 nella chiesa di Panesi, alle ore 15 presso la Basilica dei Fieschi, alle ore 16:30 presso la chiesa di Monticelli, alle ore 18 nella Chiesa di San Colombano della Costa ed, infine, alle ore 20 nella chiesa di Breccanecca. Anche in questo caso, la benedizione al camposanto sarà data in forma privata dal parroco don Maurizio Prandi.

Mercoledì 4 Novembre, invece, per la ricorrenza della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate “I Giovani l’hanno costruita, i giovani la difenderanno”, il programma prevede dalle ore 9:30, presso la Chiesa di San Colombano della Costa, una Santa Messa per i caduti celebrata da Don Maurizio Prandi. Al termine, l’Amministrazione Comunale renderà omaggio ai caduti con la deposizione di coccarde tricolori e corone commemorative presso i cippi e monumenti del territorio comunale; presso la scuola elementare Rocca e la scuola elementare Benedetto Chiappe, un ragazzo e un insegnante in rappresentanza degli studenti e dei colleghi presenzieranno alla deposizione nei cippi e monumenti limitrofi al plesso scolastico. La cittadinanza è invitata a partecipare “da remoto” attraverso le riprese televisive della funzione che saranno trasmesse in diretta sul canale “You Tube” della zona pastorale di San Salvatore e saranno rese disponibili sul Sito web del Comune di Cogorno.

“Il 4 novembre, nel ricordo dei nostri combattenti e dei caduti di ogni tempo, davanti ai cippi o ai monumenti in memoria dell’eroismo, non facciamo omaggio a valori che attengono al concetto di guerra, ma a valori che esaltano la profonda umanità del sacrificio, dell’eroismo e della dedizione che sono e rimarranno perenni. Concittadini, Celebriamo in questo giorno l’eccezionale valore civile del servizio in armi, che consente di vivificare e tenere saldi in tempo di pace gli stessi ideali di ieri.” (Cit.)