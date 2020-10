Chiavari: “Io Levaggi, il Rupinaro e lo scolmatore”

Da Roberto Levaggi, ex sindaco di Chiavari ed attuale consigliere comunale

Intendo replicare in modo fermo, deciso e preciso alle parole, tecnicamente non esatte, espresse dal sindaco di Chiavari in merito al progetto di messa in sicurezza del Rupinaro, torrente che è sempre stato molto pericoloso; tanto è vero che nel 2002 causò una vittima nei pressi del ponte di via Castagnola che conduce all’autostrada.

L’unica che con i fatti e non a parole ha messo mano al rifacimento dei ponti è stata l’amministrazione Levaggi che in poco più di tre anni ha realizzato i ponti di via Castagnola e di San Pier di Canne. Dal 2002 al 2015-16 sono passate varie amministrazioni in cui Di Capua è stato anche assessore, ma queste opere non sono mai state realizzate.

E’ falso affermare che il progetto generale redatto durante la mia amministrazione e approvato dalla Regione Liguria, prevedesse l’innalzamento dei ponti di 1,50 metri; l’altezza era prescritta da una normativa di carattere nazionale che interessava tutte le regioni e nello specifico non rappresentava la volontà della mia amministrazione. Tanto è vero che i ponti realizzati hanno mantenuto le precedenti quote.

Il sindaco che è anche assessore al Bilancio, deve sapere che negli anni della mia amministrazione esisteva un ferreo patto di stabilità: ogni anno potevano essere investiti pochi milioni di euro e i lavori importanti dovevano essere realizzati a lotti. Pertanto il progetto allora approvato dalla Regione Liguria prevedeva realizzazioni a lotti: i ponti, gli argini, l’abbassamento degli alvei in quanto opere che si potevano effettuare osservando il patto di stabilità che nasceva da norme di carattere nazionale ed europeo.

L’amministrazione Di Capua mi deve spiegare, con quelle ferree norme, come si poteva prevedere uno scolmatore il cui importo è superiore ai 35 milioni. E, cosa che capisce anche un non tecnico, la suddivisione di uno scolmatore in lotti è impossibile; o si realizza integralmente o non serve a nulla.

Mi fa piacere che si siano allentate le norme finanziarie e che in futuro oltre al rifacimento dei ponti che creano criticità idrauliche e l’ammodernamento degli argini più obsoleti, si possa realizzare lo scolmatore in alternativa all’abbassamento dell’alveo del Rupinaro.

Ritengo queste precisazioni doverose perché ai cittadini occorre dire la verità e non scaricare su altri le responsabilità che questa amministrazione ha.