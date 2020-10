Chiavari: covid i positivi salgono a 110; 70 in sorveglianza

da Facebook Marco Di Capua

Vi aggiorno in piena trasparenza sull’andamento dei contagi da COVID-19 su Chiavari.

Rispetto a ieri abbiamo avuto ben 21 nuove persone positive al virus.

Pertanto, le persone contagiate attualmente a Chiavari salgono da 89 di ieri a 110 di oggi.

Le persone in sorveglianza attiva sono 70, 8 per rientro dall’estero e 62 per contatti con persone positive.

È necessario non abbassare la guardia e rispettare le norme anti contagio: utilizzare la mascherina in tutti i casi indicati da apposita ordinanza comunale e disposizioni governative, mantenere il distanziamento interpersonale e lavarsi spesso le mani.

Nessun allarmismo, ma dobbiamo prestare massima attenzione e mettere in atto ogni misura precauzionale nell’interesse della salute pubblica.