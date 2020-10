Camogli: covid, i positivi sono 31, 15 nella casa di riposo

da Facebook Francesco Olivari Sindaco

Buona sera a tutte e tutti,

abbiamo ricevuto oggi da Asl3 la segnalazione di nuovi casi di positività al Covid-19, che, sempre incrociando i dati con quelli della RSA, sono in totale 31, così ripartiti:

– 15 relativi alla RSA: 13 presenti nella RSA in buone condizioni di salute e 2 ricoverati;

– 16 esterni alla RSA: 12 presenti sul territorio comunale (tra cui 2 non residenti) e 4 fuori comune.

Abbiamo poi 3 casi di isolamento fiduciario per rientro dall’estero (tra cui un non residente) e tre casi di sorveglianza attiva per contatto con positivo (di cui uno attualmente non presente sul nostro territorio comunale).

Vi ricordo ancora una volta che è di fondamentale importanza attenersi alle misure di prevenzione: indossare la mascherina, mantenere le distanze interpersonali e lavare o igienizzare frequentemente le mani.