Sori: “Sala Costa, arrivederci alla riapertura”

Dalla Sala Enzo Costa – Cinema Sori (via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681) riceviamo e pubblichiamo

Gentile Pubblico

Come saprete dal 26 ottobre le sale Cinematografiche resteranno chiuse a causa dell’aumento dei contagi da covi-19, quindi anche noi ci apprestiamo ad abbassare le saracinesche e a sospendere per ora tutti gli spettacoli previsti ma guardando positivamente al futuro perché sappiamo che continuerete a sostenerci e che tornerete a trovarci più numerosi di prima..

Perché la Sala Cinematografica Enzo Costa non si ferma qui.

Ritorneremo con il nostro Cinema, le rassegne d’essai, con la possibilità di festeggiare i compleanno dei vostri bambini in totale sicurezza.

Potrete nuovamente affittare la nostra sala per convegni, riunioni e spettacoli.

Noi saremo ancora qui ad attendervi.. perché come diceva Bernardo Bertolucci: “ricorderemo il mondo attraverso il cinema”.

A presto…

Giorgia