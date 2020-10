Sestri: conferenza del turismo e indennizzi ai gestori

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina si è riunita da remoto la Conferenza del turismo di Sestri Levante per un primo bilancio su incasso e utilizzo dell’Imposta di soggiorno per il 2020.

Il primo elemento emerso è quello del minore incasso rispetto alle stime di inizio anno.

“Si tratta di una cifra molto minore rispetto alle previsioni – commenta la Sindaca, Valentina Ghio – ma che tiene anche conto di quanto arrivato dal Governo come ristoro per il minore incasso, pari a 47,8 mila euro. Ci sembrava però importante fare un primo punto della situazione con le categorie per rendicontare lo speso che per forza di cose si è modificato rispetto a quanto inizialmente concordato, sia in ragione del minor incasso che dell’impossibilità di portare aventi alcune azioni”.

Rispetto a quanto concordato sono infatti state mantenute le spese relative all’Ufficio informazioni turistiche, alla stampa di materiali e alla promozione del territorio. Mantenuti anche il contributo all’associazione Sentieri a Levante per la cura dei sentieri, e le spese per la sicurezza estiva notturna (in misura anche maggiore rispetto a quanto concordato, sebbene il costo aggiuntivo non sia stato caricato sull’Imposta di soggiorno).

Entra nella rendicontazione delle spese sostenute grazie all’Imposta di soggiorno anche parte del costo per la gestione degli accessi in Baia del Silenzio.

“In un momento difficile per l’intero comparto turistico abbiamo deciso di investire da subito nella sicurezza della città – prosegue Ghio -, per consentire alle attività di ricominciare a lavorare. Una scelta che ci ha premiati con un ottimo riscontro da parte di chi ha frequentato la spiaggia e che ci ha anche dato una buona visibilità mediatica con servizi su giornali e tv nazionali”.

La Sindaca ha poi aggiornato i partecipanti alla riunione sui fondi di ristoro per le attività costrette alla chiusura parziale nel prossimo mese. La Sindaca si è infatti impegnata a sostenere con il Governo l’urgenza di dare applicazione a tutte le misure di sostegno a fondo perduto in modo agevole e rapido per tutte le categorie coinvolte (ristorazione, bar, cultura, divertimento, sport) e a presentare a Governo e Regione richiesta di ulteriori risorse destinate ai Comuni che consentano di ridurre le imposte comunali.

Questa mattina si è tenuto anche l’incontro con la categoria dei Balneari per il rinnovo delle concessioni.

“Ho ascoltato con grande attenzione tutte le richieste, più che legittime, e le preoccupazioni rispetto al futuro di imprese e famiglie – commenta la Sindaca –. Nelle precedenti settimane ho incontrato altri Sindaci del territorio per trovare una posizione comune che risponda agli obiettivi della Legge e sostenibile giuridicamente per dare una risposta a questo tema cosi strategico per lo sviluppo turistico del territorio”.