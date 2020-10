Regione: Armando Sanna vicepresidente del Consiglio

Dall’ufficio stampa del Gruppo consiliare Partito Democratico riceviamo e pubblichiamo

Il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna è stato eletto oggi vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria con 12 voti.

La sua candidatura è stata proposta e sostenuta da tutte le forze di opposizione. Una scelta che premia l’esperienza istituzionale di Sanna, che è stato per sei anni sindaco di Sant’Olcese, e la sua grande attenzione al territorio, soprattutto a quello dell’entroterra. Quella del vicepresidente del Consiglio regionale è una figura di garanzia per l’intera aula e in particolare per la minoranza.

I Gruppi consiliari regionali Partito Democratico, Lista Sansa Presidente, Movimento 5 Stelle, Linea Condivisa