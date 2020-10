Regione: “Noi 5 stelle, siamo sempre la voce dei cittadini”

Dall’ufficio stampa del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle riceviamo e pubblichiamo

“Ci siamo: parte oggi l’XI Legislatura della Regione Liguria. Il M5S è ancora una volta nelle istituzioni liguri per dare voce ai cittadini e portare in Aula e nelle Commissioni le loro istanze. Ringrazio ancora una volta i cittadini che ci hanno dato fiducia e do ufficialmente il benvenuto al collega Paolo Ugolini, eletto nella circoscrizione di La Spezia”, dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi.

“Questa sarà certamente una Legislatura importante e delicata vista l’emergenza sanitaria, con le non poche difficoltà economiche e occupazionali che dovremo affrontare. Siamo anche certi che ce la faremo, se remiamo tutti nella stessa direzione. Ci rivolgiamo dunque a tutti colleghi di maggioranza e minoranza: saremo chiamati a proporre e dare soluzioni a scenari che nessuno di noi avrebbe mai immaginato di dover affrontare. Siamo e saremo sempre consiglieri di tutti i liguri”, dichiarano all’unanimità i portavoce pentastellati.

Nel corso della seduta odierna, sono stati eletti i cinque componenti della giunta delle elezioni, sulla base delle candidature presentate alla presidenza del Consiglio all’inizio della seduta: ne farà parte il neoeletto consigliere M5S Paolo Ugolini. “Ringrazio i colleghi delle minoranze che hanno accolto positivamente la mia candidatura”, ha dichiarato Ugolini a fine votazione.