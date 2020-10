Recco: asfaltatura via Verzemma e via Faveto, le nuove date dei cantieri

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

A causa dell’allerta meteo arancione, che ha interessato il territorio di Recco in tutta la giornata di lunedì 26 ottobre, i cantieri programmati per consentire i lavori di asfaltatura apriranno:

– mercoledì 28 ottobre in via Verzemma, dall’intersezione con via Ponte di Legno

– lunedì 2 novembre in via Faveto.

Pertanto per consentire la manutenzione straordinaria delle strade interessate, nei tratti segnati dai cartelli, sarà completamente interrotto il transito dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30.