RASSEGNA STAMPA. Covid, 16 nuovi casi e un decesso

Oggi, martedì 27 ottobre, auguri a Fiorenzo. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: plein -air (termine usato in riferimento alla pittura eseguita all’aria aperta, con particolare riguardo alla pittura degli impressionisti). Proverbi: “Nella spezieria di Dio ci sono le medicine per ogni male”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Sedici nuovi casi e un morto, i ricoverati sono 66”; “Portofino lancia il tampone day. Covid economia: Città semideserte allo scoccare delle 18 E’ un mezzo lockdown”; “Ristoranti e bar, torna il delivery c’è anche chi lo fa per fuori regione”; “Asporto e consegne Recco si era già mossa”. Covid scuola: “Lezioni a distanza a rotazione nelle classi, Scuole pronte a partire. Covid spettacoli: “A Cicagna stagione allestita con grande coraggio, sino ad ora un solo spettacolo”; “Sale cinematografiche al buio, aiuto o subito titoli di coda”; “Vanificato tutto il lavoro per avvicinare il pubblico”. Allerta: piogge intense ma non si registrano danni.

Sestri Levante: piccole concessioni demaniali, è stangata. Chiavari: lecci e luci ecologiche in corso Lima.

Santa Margherita Ligure: addio al sorriso di Beppe Grillo. Santa Margherita Ligure: modello per la raccolta rifiuti.

Camogli: gli Amici del Teatro Sociale scrivono al sindaco”. Recco: morto don Pier Carlo Casassa , prete scomodo e discusso. Recco: ponte di ferro, nuovo problema.