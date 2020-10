Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo

Dopo mesi di segnalazioni gli abitanti di San Pietro si sono rivolti pure a me, nonostante non abbia nessun ruolo in Comune. Non mi resta che denunciare pubblicamente questo degrado e assenza di manutenzione con il quale versa il torrente a San Pietro. Una mancanza che potrebbe anche essere pericolosa oltre che vergognosa. Maggioranza e opposizione tacciono. Andrea Carannante, l’opposizione che non tradisce.