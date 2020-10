Rapallo: piscina comunale, manutenzione dei filtri

La piscina del Poggiolino, in via San Pietro a Rapallo, necessita di lavori di risanamento degli impianti della sala filtri. In particolare è necessario il rifacimento dell’impianto elettrico, modifiche idrauliche all’impianto di filtrazione e ricircolo; fornitura e posa di 10 parastrappi per le pompe di filtrazione. Inoltre la fornitura e posa di compressore trifase; di tre circolatori e di una valvola a tre vie.

Lavori urgenti affidati alla ditta “Piscine Termoil” di Livorno per una cifra comprensiva di Iva di 42.790 euro. I lavori sono stati disposti per interessamento dell’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio e seguiti dagli uffici tecnici.