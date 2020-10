Rapallo: nuova sede della Banda, formalizzato l’accordo

E’ stato formalizzato l’accordo tra Comune e il Corpo bandistico città di Rapallo, per l’utilizzo della nuova sede sita in locali di proprietà comunale in via Emiliani 24. Il canone annuale di concessione sarà di 2.930,70 euro oltre l’adeguamento Istat; il contratto avrà validità di sei anni, rinnovabile per altri sei; il Comune potrà chiedere, con sei mesi di anticipo e per comprovati di motivi di pubblica utilità, di lasciare libera la sede.

Il Corpo bandistico aveva sede in via Paolucci 5 all’interno della scuola Giustiniani. Il dirigente scolastico aveva chiesto di lasciare liberi i locali, pur senza rispettare i sei mesi previsti di disdetta, per poter effettuare il distanziamento degli allievi in vista dell’attuale anno scolastico.