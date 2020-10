Ne: interrogazione al sindaco sui problemi di Frisolino

Dal Gruppo Consiliare Unità Democratica Per Ne riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interrogazione ad oggetto “Problematiche frazione di Frisolino”

I sottoscritti consiglieri comunali, a seguito diverse segnalazione da parte dei frazionisti di Frisolino, si rivolgono alla Civica Amministrazione per porre le seguenti domande:

Si desidera sapere se la Città metropolitana provvederà a sostituire la ringhiera del ponte che non garantisce più adeguata sicurezza, tale situazione era già stata segnalata dalla nostra precedente amministrazione;

I contenitori/cassonetti rifiuti ubicati in prossimità dell’ex ristorante “Cappotto” presentano diverse rotture e occorre effettuare la loro sostituzione al fine di garantire adeguata igiene;

Nell’alveo del fiume, a valle del ponte, sono cresciute piante che considerata la loro vicinanza alle abitazioni ed alla strada costituiscono pericolo;

Le problematiche sopra indicate sono state personalmente viste dal sottoscritto Capogruppo consiliare

Per quanto sopra si invitano le SS.LL a fornire risposta scritta, con carattere di urgenza, in merito alle questioni meglio specificate nel testo dell’interrogazione ovvero quali iniziative e con quali tempistiche saranno risolte..

I Consiglieri Comunali Unità Democratica per Ne

Nobile Giuseppe Cassinelli Alessandro

Firmato Il Capogruppo: Marco Bertani