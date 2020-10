Lettere/ “Mascherine, incrementate i controlli a ‘Santa’”

Da Giorgio Revello riceviamo e pubblichiamo

A Santa Margherita ancora troppe persone (di tutte le età) girano senza

la mascherina regolarmente indossata.

Nonostante i recenti DPCM, nonostante gli appelli che si susseguono,

ma soprattutto nonostante i mostruosi incrementi di positivi

registrati in Italia, queste persone continuano imperterrite in un

comportamento pericoloso per se stessi e per gli altri.

Chiedo tramite Voi, che l’Amministrazione Comunale e le Forze

dell’Ordine incrementino ulteriormente le azioni di controllo sul

territorio, alle tante già messe in atto dall’inizio dell’emergenza

Oramai deve essere chiaro a tutti che solo con atteggiamenti

responsabili come quelli dell’indossare la mascherina, del

distanziamento e della pulizia delle mani, si potrà uscire da questo

incubo che sta causando lutti e danni economici incommensurabili.