Lettere/ “Fiera che Bagnasco appaia in tv nazionali”

A firma Laura Emanuela Parodi riceviamo e pubblichiamo

Ho letto le considerazioni che il cittadino di Riva Trigoso ha espresso in merito all’eccessiva esposizione mediatica del Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e, francamente, non ne capisco le motivazioni.

Da rapallese, vedere il “mio” Sindaco e il nome della città in cui vivo da sempre, in primo piano su una rete televisiva e uno dei programmi più seguiti e apprezzati del contesto nazionale non può che farmi provare grande orgoglio.

Le critiche mi sembrano infondate anche in considerazione del costante impegno con cui il Sindaco fa sentire la sua presenza per le strade e tra i suoi concittadini e con cui assume responsabilità e incombenze di cui non sarebbe direttamente responsabile.

Da quanto ricordo inoltre, oltre alle apparizioni su reti mediaset, il Sindaco ha preso parte anche a Porta a Porta e ha spesso partecipato ad altri servizi su canali Rai.