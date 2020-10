Decreto indennizzi: sintesi delle misure deliberate

Decreto ristoro. Una sintesi delle misure assunte dal Consiglio dei ministri che, sentiti alcuni interessati, sono ben poco rispetto al danno reale.

In sintesi: contributo a fondo perduto per le attività chiuse o costrette ad un orario ridotto. I bar avranno il 150% di quanto ricevuto con il primo indennizzo a fondo perduto; i ristoranti il 200%. Le discoteche che erano rimaste chiuse fino al 400%. Per i lavoratori dello sport previsto indennizzo di 800 euro; per gli stagionali del turismo e i lavoratori dello spettacolo contributo fino a 1000 euro. Indennizzi anche ai taxisti; agevolazioni per gli spettacoli dal vivo. Previste sei settimane di Cassa integrazione aggiuntive. Il blocco dei licenziamenti viene prorogato fino alla fine di gennaio. Sarà cancellata la seconda rata Imu (scadenza 16 dicembre). Credito d’imposta di tre mesi per chi paga l’affitto. Stop ai pignoramenti fino alla fine dell’anno