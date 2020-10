Chiavari: “MioCinema” con “Mi chiamo Francesco Totti”

Da Massimo Colombi, titolare cinema Mignon di Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Ci troviamo nuovamente di fronte ad una situazione molto difficile per il nostro Paese in generale, e per il settore della Cultura e del Cinema in particolare.

MioCinema vuole rispondere a questa crisi con tutti gli strumenti che ha a disposizione e che ora hanno avuto un rodaggio di diversi mesi, ed è per questo si è sempre lavorato a nuovi contenuti da offrire ai nostri spettatori, per non lasciarli soli e continuare a fargli sentire la vicinanza del loro cinema preferito! Sperando, con tutta la nostra forza, che si tratterà di un countdown al 25 novembre.

Saranno disponibili per tutti gli utenti di MioCinema due titoli di grande richiamo appena usciti nelle sale italiane:

Giovedì 29 Ottobre : Mi Chiamo Francesco Totti, il documentario evento sull’uomo e sul campione diretto da Alex Infascelli, che ha incassato in soli 3 giorni oltre 650.000€ al botteghino.

Sabato 31 Ottobre: Cosa Sarà, film di chiusura della 15ma Festa del Cinema di Roma e ultimo titolo di Francesco Bruni, da molti già recensito come la sua migliore opera.

Sulla Piattaforma sono già disponibili numerose rassegne:

Leoni D’Oro

Pride

Omaggio a Susanna Nicchiarelli (stiamo verificano la sua disponibilità per un evento live)

Omaggio ad Andrea Segre