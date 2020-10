A Chiavari è mancata una residente di 86 anni. Ne dà notizia il sindaco Marco Di Capua che aggiunge: “Rispetto a ieri abbiamo avuto 2 guarigioni e 2 nuove persone malate. Pertanto, le persone contagiate attualmente a Chiavari sono, come ieri, 89.Le persone in sorveglianza attiva sono 80, 11 per rientro dall’estero e 69 per contatti con persone positive”.

