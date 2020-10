Chiavari: corso Dante, prosegue la pulizia del canale ‘dei frati’

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Nuovo intervento sul canale primario delle acque bianche detto “dei frati”, che da corso Lavagna si inserisce in corso Dante per giungere in via Nazario Sauro, ed immettersi nel fiume Entella.

“Diverse le criticità che sono emerse a seguito delle indagini e delle videoispezioni che abbiamo condotto in questi anni: dalle modifiche dei canali di scarico a seguito di interventi edilizi privati, ad una generale insufficienza del sistema di raccolta delle acque bianche e alla presenza di numerosi sottoservizi. Diversi anche gli interventi attuati che hanno caratterizzato le operazioni di messa in sicurezza dei vari tratti e delle aree attigue – spiega il consigliere comunale delegato Ato e al ciclo delle acque, Paolo Garibaldi – Questa mattina siamo andati avanti, concentrandoci sulla parte di canale ‘dei frati’, circa 100 metri totali, che attraversa corso Dante all’angolo con via Nazario Sauro, dove insieme ai tecnici di Iren Acqua Tigullio abbiamo individuato, e rimosso, un grosso impedimento verso mare, costituito da materiale sabbioso solidificato, dal telaio di un motorino e da una pianta di fico, oltre a varie tubazioni dismesse. Nei prossimi giorni proseguiranno le operazioni di pulizia verso l’Entella, estendendo l’intervento su tutta la linea del canale primario in una zona che sappiamo essere molto critica”.