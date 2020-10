Camogli: in Consiglio approvati i regolamenti Imu e Tari

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Consiglio comunale di Camogli in remoto. All’ordine del giorno l’approvazione dei regolamenti riguardanti l’Imu, la Tari e generale delle Entrate, frutto di numerosi incontri nelle specifiche commissioni recependo tutte le novità delle normative vigenti e le discrezionalità attribuite alle amministrazioni comunali. Voci descritte dal sindaco Francesco Olivari ed approvate all’unanimità, tranne sull’Imu il voto contrario di Claudio Pompei, che ha sottolineato che si poteva applicare uno sconto sulle seconde case.

A ciò sono seguite 5 interpellanze di Agostino Bozzo, alcune delle quali presentate più volte. A quella sul servizio di biglietteria ferroviaria ha risposto la vicesindaco ed assessore Elisabetta Anversa comunicando che, in accordo con l’assessore Agostino Revello, è stato proposto di convocare la IVª commissione anche con la presenza del presidente della Pro Loco Tonino Verdina per chiarire i vari punti richiesti.

Sul problema del taglio dei tronchi di palma su terreni privati Revello ha risposto che si sta procedendo col monitoraggio e gli interventi. Buona notizia quella che la palma sulla terrazza di Castel Dragone, eliminata per via del punteruolo rosso, verrà sostituita.

Sempre l’assessore Revello, rispondendo ad un’ulteriore interpellanza, ha comunicato che i bidoni della spazzatura in via San Bartolomeo, tolti per i lavori all’area attrezzata, saranno rimessi nella migliore posizione possibile così come saranno montati i pedali sui cassonetti che non ne sono provvisti.

Su via Lorenzo Bozzo dove la situazione del traffico è problematica per via della segnaletica errata dei “navigatori”, il sindaco Olivari dopo aver affermato che il problema è noto e reale ha comunicato che verrà posizionata in accordo con la polizia locale una ulteriore segnaletica molto ben visibile.