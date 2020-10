Piazzale Matteotti, meglio conosciuto come piazza del teatro e, potremmo dire, piazza dei sospetti. Alcuni cittadini scrivono: “Speravamo che si trattasse di una normale potatura degli alberi nei giardini di piazza del teatro ed invece hanno appena abbattuto un altro albero. É proprio necessario? Verranno sostituiti con altri? Quanti ne saranno ancora tolti in questa zona? Qui non si sa mai niente eppure come cittadini di questo paese dovremmo saperlo”.