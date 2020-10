Bogliasco: la piscina da oggi riapre all’agonismo

Dall’ufficio stampa di Bogliasco 1951 riceviamo e pubblichiamo. Di Marco Tripodi



In conformità con i chiarimenti al dpcm del 25 ottobre forniti ieri dal Governo e ribaditi dalla Federnuoto, la ASD Bogliasco 1951 ha stabilito di consentire a partire da oggi il regolare svolgimento degli allenamenti agli atleti di tutti i settori agonistici.

Tale decisione deriva dalla volontà di non volersi arrendere di fronte a scelte che non condividiamo, consapevoli che la nostra piscina rappresenti per tantissimi giovani il luogo più sicuro e formativo nel quale trascorrere i propri pomeriggi.

In attesa di ulteriori chiarimenti si informano inoltre gli utenti della nostra struttura che i corsi di fitness, acquawellness e nuoto, oltre alla libera balneazione, risultano momentaneamente sospesi. A chi ha abbonamenti e mensilità, di qualsiasi corso commerciale, ancora in essere verrà a breve data la possibilità di frequentare senza ulteriori aggravi le lezioni on line garantite dai nostri istruttori, secondo le modalità che saranno rese note nei prossimi giorni.

La culla della pallanuoto italiana non intende arrendersi ed è pronta, anche questa volta, a rialzare la testa e ad aprire le braccia per riaccogliere tutti i suoi figli. Nessuno escluso.