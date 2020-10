Sestri: trasloco in Piazza della Repubblica, oggi si sposta il “cervellone”

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

Proseguono i lavori in piazza della Repubblica per lo spostamento degli uffici comunali.

Si comincia con l’ufficio informatica e lo spostamento del “cervellone” centrale del Comune, che è il nucleo centrale che lega l’intera rete comunale ed è parte importante del sistema di videosorveglianza. Si tratta di un’attività molto delicata che ha previsto una serie di passaggi importanti tra cui, questo fine settimana, lo spostamento (con taglio e risaldatura) dei cavi di fibra ottica. A seguire tutti gli apparati del CED di viale Dante verranno spostati fisicamente in piazza della Repubblica.

Tutte le operazioni per lo spostamento dell’ufficio informatica sono stati pensati per non creare disagio all’utenza: alcuni sono stati infatti programmati per il fine settimana, quando gli uffici sono chiusi, altri verranno effettuati utilizzando, per esempio, dei server temporanei che consentiranno agli uffici di continuare a lavorare durante le operazioni di trasloco.