Un 47 enne abitante nella provincia di Caserta, al termine degli accertamenti, scaturiti da una querela sporta da un 23 enne di Sestri Levante, è stato deferito in stato di libertà per “truffa aggravata” dall’Arma locale. Il predetto, mediante vari raggiri e artifizi, riusciva a farsi consegnare dal querelante, la somma di 350 euro circa, per la stipula della polizza R.C.A. per il suo veicolo, ma, come constatato mai attivata.