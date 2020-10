Sestri: 66 positivi, di cui 6 ricoverati; la situazione a ‘Le due Palme’

da Facebook Valentina Ghio

Vi aggiorno a inizio settimana sull’evoluzione del Coronavirus a Sestri Levante.

Contiamo 60 persone positive in isolamento domiciliare e 6 persone residenti ricoverate nel reparto Covid-19 del nostro ospedale.

I dati sulle quarantene da contatto sono ancora in via di aggiornamento: che abbiamo solo parzialmente. Vi aggiorniamo appena riceveremo il dato attuale effettivo.

Un aggiornamento anche sulla situazione a Le due palme.

In data odierna gli ospiti in struttura sono 78.

Ad oggi sono 30 gli ospiti risultati positivi al test rapido antigenico negli scorsi giorni, mentre si è ancora in attesa dell’esito

dei tamponi molecolari inviati al laboratorio del San Martino.

La situazione dei 30 ospiti presenti in struttura è clinicamente stabile e sotto

controllo.

Come sempre, in piena trasparenza, vi terremo aggiornati.

Vi ricordiamo di utilizzare la mascherina, l’igienizzazione frequente delle mani e il distanziamento.