‘Santa’: “Toti provveda alle esigenze dell’entroterra”

Dai Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure e Val Fontanabuona riceviamo e pubblichiamo

La Regione Liguria è agli ultimi posti per la capacità di spesa dei Fondi UE (fondi europei) dedicati alle attività agricole.

Tutto questo, dimostra già incapacità nella gestione della cosa pubblica e, risultato finale: si perdono completamente questi finanziamenti utili.

A livello turistico, per costa ed entroterra ligure di levante, l’amministrazione regionale uscente e riconfermata ha fatto il minimo indispensabile, senza guardare a strategie di marketing e senza progetti validi che potessero avere delle ricadute sul territorio.

Ora, la nuova amministrazione guidata da Toti pensi ai cittadini liguri, alle loro esigenze e, allo sviluppo regionale (termine sconosciuto per la coalizione del centro-destra) in materia di ambiente, lotta al dissesto idrogeologico, sanità pubblica e servizi pubblici efficienti dando discontinuità a 5 anni di immobilismo, tagli di nastro inutili e promesse non mantenute.