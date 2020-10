Recco: domani i funerali di don Casassa (2)

Don Pier Carlo Casassa si è spento a San Martino, dove era ricoverato da una settimana, dopo una lunga malattia. Don Casassa era stato parroco in S. Giovanni Buono e S. Giovanni Battista dal 1981 al 1991. Era entrato come parroco nella parrocchia principale di Recco il 13 dicembre 1981, due mesi dopo la morte di Mons. Giovanni Ferrari. Il 29 giugno scorso aveva compiuto 82 anni. Nello stesso giorno aveva festeggiato l’onomastico e i 59 anni di sacerdozio. Il 9 agosto scorso aveva ricevuto in casa la visita del nuovo vescovo di Genova, Marco Tasca. Nella foto il vescovo al capezzale di don Casassa con Dina Masi, che per moltissimi anni si è presa cura del sacerdote. Sulla bara di don Casassa è stata posta una targa con alcune sue parole: “Mio Signore Gesù, fa’ che io sia per gli altri ciò che Tu sei stato e sei per me”. I funerali di don Pier Carlo Casassa si terranno domani alle 8.30 nella chiesa di S. Maria Assunta di Gaiazza a Ceranesi, località dove il sacerdote fu parroco e riuscì a realizzare molte opere per la comunità.