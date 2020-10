RASSEGNA STAMPA. La rabbia delle categorie ‘punite’

Oggi, lunedì 26 ottobre, auguri a Evaristo. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso, annullati per allerta arancione. Parole: risma (unità di conto della carta, equivalente a 500 fogli; anche il pacco di carta per cancelleria contenente 400 fogli; genere, razza con una particolare accentuazione negativa. Proverbi: “Non v’è gioia senza noia”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “E’ ancora picco di contagi”; “Mascherine e assembramenti, dieci multe in una notte” .Covid economia: “Servono subito aiuti alle attività in difficoltà”; “Doccia gelata su bar e ristoranti”; “Così ci mettono in ginocchio”. Covid sport: “Piscine e palestre, la rabbia è grande “Fatti salti mortali per metterle a norma”; “Il calcio dilettanti in lockdown”. Allerta: scuole chiuse a Reccoi e Rapallo.

Santa Margherita Ligure: “Abusi su minorenni, Padre Bucci indagato”.

Lumarzo: muore improvvisamente il parroco di Lumarzo..

Camogli: Buby Senarega e le fiklastrocche di Rodari messe in musica.