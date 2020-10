Rapallo: stasera Bagnasco a “Quarta Repubblica” (Rete 4)

Questa sera alle 23 il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco sarà ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica” (Rete 4). Bagnasco interverrà in collegamento dal suo studio, in Comune. Il primo cittadino rapallese, nell’ultimo periodo ha intensificato la partecipazione a programmi nazionali. A quanto pare per desiderio dello stesso Silvio Berlusconi.

Bagnasco commenta: “Proverò a raccontare l’esperienza quotidiana di un sindaco che, in questo periodo carico di difficoltà e incertezze, ha il dovere di fornire risposte rapide e concrete ai propri concittadini. A più tardi!”